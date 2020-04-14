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DHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 00:22,Son Güncelleme:

Annesiyle kavga eden babasını öldürdü

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Annesiyle kavga eden babasını öldürdü
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Trabzon'un Araklı ilçesinde Y.Z.S (17), annesiyle kavga ettiği gerekçesiyle babası Mehmet S.'yi (44), silahla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Pervane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet S., bilinmeyen nedenle evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Z.S. eline aldığı silahı babası Mehmet S.'ye ateş etti. Mehmet S., vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı. Aile bireylerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet S.'nin yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Mehmet S.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli Y.Z.S. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

 

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