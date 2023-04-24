Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Annesinin kucağındayken vurulmuştu: Yusuf Arda bayram ziyaretine gidiyormuş

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Arda Fıratokulu#Adana#Çatışma
Annesinin kucağındayken vurulmuştu: Yusuf Arda bayram ziyaretine gidiyormuş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 13:15

Adana'da iki grup arasında çıkan çatışmada, annesinin kucağındayken kurşun isabet eden 1,5 yaşındaki Yusuf Arda Fıratokulu, toprağa verildi. Fıratokulu ailesinin bayram ziyaretine giderken olayın yaşandığı belirtildi.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada, silahlardan birinden çıkan mermi, yolda yürüyen Fatma Fıratokulu'nun kucağındaki oğlu Yusuf Arda'ya isabet etti. Yusuf Arda'nın yanı sıra çatışmada 7 kişi daha yaralandı. 

Çevredeki bir vatandaşın otomobiliyle hastaneye kaldırılan Yusuf Arda, kurtarılamadı. Diğer 7 yaralı, sağlık ekiplerince farklı hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alıp, kaçan şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı. Fatma Fıratokulu'nun oğluyla birlikte annesini ziyarete giderken olayın yaşandığı belirlendi.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Yusuf Arda Fıratokulu'nun cenazesini, akrabaları teslim aldı. Fıratokulu, götürüldüğü Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yusuf Arda Fıratokulu#Adana#Çatışma

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü!

#Soğuk Dava
Özgür doğum yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

'Özgür doğum' yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

#Özgür Doğum
Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault