Annesini öldürüp hayatına son vermişti! Dilara ile annesinin son görüntüleri ortaya çıktı

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 529'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Alagöz, kızı Dilara Alagöz'ün erkek arkadaşıyla görüşmesini engelleyip, cep telefonunu aldı. Bunun üzerine anne ve kızı arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Dilara Alagöz, mutfaktan aldığı bıçakla annesini boynundan ve sırtından bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından evden çıkan Dilara Alagöz, evlerinin yakınında, inşaat halindeki binanın 10'uncu katından aşağı atladı. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Bolu'da toprağa verildi.

Bu sırada, anne ve kızının olaydan 4 saat önce birlikte markete gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Dilara Alagöz'ün markete girdiği, annesinin dışarıda beklediği ve alışveriş yaptıktan sonra birlikte ayrıldıkları yer aldı.

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TELEFONUNDAN NOT ÇIKTI

Olayın ardından ifadesi alınan baba Hakkı Alagöz, "Annemle beraber 15.00 sıralarında eczaneye gittik. Evde kızım ve eşim vardı. Saat 15.45 sıralarında tekrar eve geldiğimde, eşim mutfak kısmında yerde yatıyordu. Kızım evde değildi" dedi. Hakkı Alagöz'ün annesi Ü.A. ise ifadesinde, "Gelinim, torunumun erkek arkadaşı olduğunu biliyordu ve görüşmelerini istemiyordu. Ayrıca torunum uyuşturucu kullanıyordu. Hem gelinimin hem de kızının psikolojileri bozuktu" diye konuştu.

Öte yandan olayın ardından Dilara Alagöz'ün telefonunda, "Annemi öldürdüm intihar ediyorum" şeklinde not olduğu ve aile üyelerinin telefon numaralarının ve olayın yaşandığı evin adresini yazdığı ortaya çıktı.