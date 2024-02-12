Annesini bıçaklayarak öldürdü

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Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile aynı evde yaşayan ve psikolojik sorunları olan Türker G., annesi Sebahat G.’yi bıçakladı. Bir süre sonra eve gelen baba Temel G., kapının açık olduğunu görünce şaşırarak içeri girdi. Eve girdiğinde yaşlı adam gördüğü manzara ile şok oldu. Eşi Sebahat G.'nin kanlar içinde yerde yattığını, oğlunun ise televizyona bıçakla vurmaya çalıştığını gören adam evden dışarı çıktı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Temel G.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada Türker G. evin camlarını da kırmaya başladı. Binaya giren polis ekipleri, Türker G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sebahat G.’nin evde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sebahat G.’nin cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.