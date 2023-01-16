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Annesini 'alkol' tartışmasında başından vurup öldürmüş

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#Adana#Yüreğir#Cinayet
Annesini alkol tartışmasında başından vurup öldürmüş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 15:46

Adana’da tartıştığı annesi Mine A.’yı (40) tabancayla başından vurarak öldürüp, kaçan B.A. (17), polis tarafından yakalandı. B.A.’nın eve alkollü geldiği, annesi tepki gösterince aralarında tartışma çıktığı, bunun üzerine silahla ateş açtığı ve dayısını da elinden yaraladığı öğrenildi. Mine A.’nın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. ve annesi Mine A., evde tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyerek sokağa taştı. Bu sırada B.A., tabancayla annesine doğru ateş açtı. B.A.’nın dayısı Kadir A. (36), araya girmek istese de başaramadı. B.A.’nın tabancasından çıkan mermiler annesinin başına, dayısının ise sağ eline isabet etti. B.A., olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Mine A. ve kardeşi Kadir D., ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kadir D., tedavi sonrası taburcu edildi. Kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Mine A. ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mine A.’nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan B.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırma sonucu olaydan 2 saat sonra B.A.’yı yakaladı. Gözaltına alınan B.A., emniyete götürüldü. B.A.’nın, olaydan önce eve alkollü geldiği, annesinin bu duruma tepki göstermesinden dolayı aralarında tartışma çıktığı ve gencin tabancayla Mine A.'ya ve dayısına ateş açtığı öğrenildi. B.A.’nın emniyetteki sorgusu sürerken, Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Mine A.’nın cenazesi ise yakınlarına teslim edildi. Mine A.’nın cenazesi, defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü.

 

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#Adana#Yüreğir#Cinayet

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