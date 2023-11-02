Annesine olan vefa borcunu tıp literatürüne girerek ödedi

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Ancak doktorlar Köksal’a “Bu doğum gerçekleşemez” dedi. Neriman Köksal, "Rüyamda gördüm, bu çocuk doğacak, ileride doktor olacak, o beni iyileştirir” diyerek hayatını riske atıp onu dünyaya getirdi. Ve o çocuk doktor oldu. Yeni mezunken annesi iki kez üst üste kalp ameliyatı olmak zorunda kaldı. Neriman Köksal'a yapay kalp kapağı takıldı ama enfeksiyon nedeniyle birkaç gün sonra, 58 yaşında yaşamını yitirdi.

KENDİ DOKUSUYLA TAMİR YAPILIYOR

Prof. Dr. Cengiz Köksal, annesine vefa borcunu kalp kapağı tamir yöntemleri üzerinde çalışarak ödemeye çalıştı. Prof. Dr. Köksal, yapay kapağa gerek kalmadan, hastanın kendi dokusuyla kalp kapağını tamir etme tekniği olan 'triküspit kapak mitralizasyonu' yöntemiyle geçen yıl dünya tıp literatürüne girdi. Prof. Dr. Köksal, sistemin artık yurtdışında da kullanıldığını belirterek şunlar söyledi: "Kapak tamirinde, özellikle ateşli romatizmaya bağlı kalp kapağı problemi yaşayan hastalar için literatüre bir tamir yöntemi kazandırdık. Ne mutluyuz ki yurtdışında da kullanıldığını görüyoruz. Belki ben vefa borcumu böyle ödeyebilirdim."