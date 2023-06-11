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Annesi ve kÄ±z kardeÅŸini odaya kilitleyip, babasÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± kesti

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#DiyarbakÄ±r#DiyarbakÄ±r Haberleri#YeniÅŸehir
Annesi ve kÄ±z kardeÅŸini odaya kilitleyip, babasÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± kesti
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 10:07

DiyarbakÄ±r'da, Ãœ.A.(32), annesi ve kÄ±z kardeÅŸini bir odaya kilitleyip, tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± babasÄ± Mehmet Ali Akarsu'yu (63) boÄŸazÄ±nÄ± kesip, gÃ¶ÄŸsÃ¼nden bÄ±Ã§aklayarak aÄŸÄ±r yaraladÄ±.

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Olay, sabah saatlerinde YeniÅŸehir ilÃ§esi Fabrika Mahallesiâ€™nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin 6'ncÄ± katÄ±ndaki dairede Mehmet Ali Akarsu ile madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len oÄŸlu Ãœ.A. arasÄ±nda bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine, Ãœ.A., evdeki annesi ve kÄ±z kardeÅŸini baÅŸka bir odaya kilitleyerek bÄ±Ã§akla babasÄ±na saldÄ±rdÄ±.

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Annesi ve kÄ±z kardeÅŸini odaya kilitleyip, babasÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± kesti

Ãœ.A., babasÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± kesip, gÃ¶ÄŸsÃ¼nden bÄ±Ã§aklayarak aÄŸÄ±r yaraladÄ±. Sesleri duyan komÅŸularÄ±n ihbarÄ±yla olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Akarsu, ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Gazi YaÅŸargil EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±.

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Annesi ve kÄ±z kardeÅŸini odaya kilitleyip, babasÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± kesti

Ãœ.A. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, anne ve kÄ±zÄ± da kilitli olduklarÄ± odadan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Akarsu'nun hayati tehlikesinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Ãœ.A.â€™nÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.Â 

Annesi ve kÄ±z kardeÅŸini odaya kilitleyip, babasÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± kesti

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