Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Annenannesi ile teyzesini benzin döküp, yakarak öldüren şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Hülya Çetinkaya#Filiz Kaplan
Annenannesi ile teyzesini benzin döküp, yakarak öldüren şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 14:13

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı anneannesi Hülya Çetinkaya (63) ile teyzesi Filiz Kaplan'ı (46) üzerlerine benzin döküp, yakarak öldüren Okan Altay (28), 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 20 Ocak günü saat 18.00 sıralarında Güvenlik Mahallesi 259 Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Okan Altay, içinde benzin dolu 5 litrelik bidon ile anneannesi Hülya Çetinkaya ile birlikte yaşadığı daireye gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Üst katta oturan Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan, tartışmayı duyup telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Kaplan, daha sonra alt kata indi. Bu kez Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Okan Altay, bir süre sonra bidondaki benzini anneannesi ile teyzesinin üzerine döküp ateşe vererek kapıyı kapatıp daireden çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede Çetinkaya ile Kaplan'ın cansız bedenleri bulundu. Dumandan etkilenen Okan Altay ise hastaneye götürüldü.

Haberin Devamı

'TEYZEMDEN ALACAĞIM VARDI'

Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Okan Altay'ı gözaltına aldı. Altay'ın polisteki ifadesinde, "Teyzemden alacağım vardı. Anneannem ve teyzem ile tartışmaya başladık. Daha sonra üzerlerine benzini döküp, ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip, çıktım" dediği belirtildi.

Okan Altay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Hülya Çetinkaya#Filiz Kaplan

BAKMADAN GEÇME!

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım

BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım?

#Kardeş Kıskançlığı