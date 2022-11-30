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Anne vedası

Güncelleme Tarihi:

#Pençe Kilit Harekâtı#PKK#Şehit
Anne vedası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 07:00

Pençe Kilit Harekâtı’nda PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Eyyüp Uğurlu ile Hakkâri’de üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız (25) için Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi’nde tören düzenlendi. Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kent protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin annesi Zübeyde, babası Ali ve kardeşleri Havva ile Yasin Yıldız, Türk bayrağına sarılı tabutu okşayarak, “Seninle gurur duyuyoruz” dedi. Anne Zübeyde Yıldız, “Karagözlü yavrum, gurur duyuyorum seninle. Ağlamayacağım, asla ağlamayacağım” diyerek ağıt yaktı. Şehit Yıldız’ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Anne vedası

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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Eyyüp Uğurlu (25) için de Gaziantep Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, askeri yetkililer ve vatandaşlar ile şehidin babası Celal Uğurlu, üvey annesi Fatma Uğurlu, kardeşleri ile silah arkadaşları katıldı. Törene önceki gün toprağa verilen şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in babası emekli Uzman Çavuş Derde Öztürkmen de katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı namaz sonrası şehit Uğurlu’nun cenazesi, asri mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

Anne vedası

ŞEHİT BABAYA SON BAKIŞ

Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda nöbet tuttuğu sırada yıldırım düşmesi sonucu Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık için Konya’nın Seydişehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri erkan, şehidin babası Abdullah, annesi Meryem, eşi Derya Işık ve vatandaşlar katıldı. 4 aylık kızı Efnan’ın olan bitenden habersiz babasının tabutuna baktığı törenin ardından şehit Mustafa Işık’ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pençe Kilit Harekâtı#PKK #Şehit

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