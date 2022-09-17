Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Anne ve oğlunun ölümüne neden olmuştu! Aracı yanmış bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Samsun#Trafik Kazası
Anne ve oğlunun ölümüne neden olmuştu Aracı yanmış bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 10:15

Samsun'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma (62) ve oğlu Haşim (41) Ertosun, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan kimliği belirsiz sürücünün otomobili, 5 kilometre uzaklıkta yanmış bulundu.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Çarşamba ilçesi Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Ertosun ve oğlu Haşim Ertosun’a otomobil çarptı. Kimliği belirsiz sürücü, kaza yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne ve oğlunun ölümüne neden olmuştu Aracı yanmış bulundu

Sağlık ekibi, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Fatma ve Haşim Ertosun’un cansız bedenleri, kaza yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve yapılan inceleme sonucu anne ve oğluna çarpıp, kaçan sürücünün araç plakasının 52 ABC 112 olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada kaza yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Kavacık Mahallesi’nde, park halindeki otomobilin yandığı ihbarı alındı.

Haberin Devamı

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, plakaları bulunmayan otomobilin, şasi numarasından kazaya karışan araç olduğu belirlendi. Polis, otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Samsun#Trafik Kazası