×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Annesini ve kız kardeşini katletmişti! Gözyaşları sel oldu... Saldırganın tabutuna sırtlarını döndüler

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Beyoğlu#Bahçelievler
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 16:42

İstanbul Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra yaşamına son veren saldırgan Uğur Falay'a tepki gösterenler cenazesinde tabuta sırtlarını döndü.

Haberin Devamı

Beyoğlu Nusretiye Camii'nde dün meydana gelen olayda, bir kişinin silahla yaşamına son verdiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde intihar eden kişinin Uğur Falay (35) olduğu belirlendi. Yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Falay'ın cezaevinden izinli çıktığı ve bugün izninin bittiği belirlendi.

Annesini ve kız kardeşini katletmişti Gözyaşları sel oldu... Saldırganın tabutuna sırtlarını döndüler

Falay'ın annesi ve kız kardeşinin Bahçelievler'de yaşadığı Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan evine gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde, Hüsna Falay (58) ve kız kardeşi İrem Falay'ın (21) cansız bedenleriyle karşılaştı. Anne kızın silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. 3 cenaze de işlemlerin ardından aile yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Haberin Devamı

Annesini ve kız kardeşini katletmişti Gözyaşları sel oldu... Saldırganın tabutuna sırtlarını döndüler

3 CENAZE İÇİN AYNI YERDE TÖREN

Aile için ikindi vakti Yenibosna Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Gelişim Üniversitesi 4. Sınıf öğrencisi ve basketbol antrenörü İrem Falay'ın öğrencileri katıldı. Tören öncesi Yenibosna Merkez Cami avlusunda taziyeler kabul edildi.

Annesini ve kız kardeşini katletmişti Gözyaşları sel oldu... Saldırganın tabutuna sırtlarını döndüler

Cenazeler için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Uğur Falay için kılınan namaz sırasında, İrem Falay'ın öğrencileri tabuta sırtlarını döndü. İrem Falay'ın öğrencilerinin bazılarının ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktüler. Cenazeler defnedilmek üzere Batman'a götürüldü.

Annesini ve kız kardeşini katletmişti Gözyaşları sel oldu... Saldırganın tabutuna sırtlarını döndüler

Haberin Devamı

Öğrencisi Burak Kaya, "Neşeli mutlu, huzurlu bir insandı. Kimseyle sorunu olmazdı, küçük çocuklarla arası çok iyiydi" dedi.

Annesini ve kız kardeşini katletmişti Gözyaşları sel oldu... Saldırganın tabutuna sırtlarını döndüler

Şoreş Tunç ise, "Hem koçum oldu hem arkadaşım oldu. Mutlu ve neşeli bir insandı. Şok oldum, inanamadım" şeklinde konuştu.

Annesini ve kız kardeşini katletmişti Gözyaşları sel oldu... Saldırganın tabutuna sırtlarını döndüler

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Beyoğlu#Bahçelievler

BAKMADAN GEÇME!