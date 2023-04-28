Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Anne ve çocuğunun ölümden döndüğü anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Kaza#Bursa Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 09:26

Bursa’da seyir halindeki motosiklet sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle duramayarak, yolun karşısına geçen anne ve küçük çocuğuna çarptı. Yürekleri ağza getiren kaza görüntüsü bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde meydana geldi. Kutluk Bey Caddesi üzerinde anne ve yanındaki küçük çocuğu koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Anne ve çocuğunun ölümden döndüğü anlar kamerada

Tam bu esnada seyir halindeki motosiklet sürücüsü sonradan fark ettiği anne ve çocuğuna çarpmamak için frene bastı. Yağışlı havanın etkisiyle yan yatar motosiklet kayarak küçük çocuğa ve yanında bulunan annesine çarptı.

Anne ve çocuğunun ölümden döndüğü anlar kamerada

Kazanın etkisiyle savrulan ikiliye ilk müdahaleyi motosiklet sürücüsü yaparken, durum 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Anne ve çocuğunun ölümden döndüğü anlar kamerada


Yürekleri ağza getiren Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anne ve çocuğunun ölümden döndüğü anlar kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Kaza#Bursa Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay
Telefonunuz sizi dinliyor mu | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

Telefonunuz sizi dinliyor mu? | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

#Teknoloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık