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Anne ve babadan çelişkili ifadeler: Korkunç şüphe

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#Bursa#Osmangazi#Bebek
Anne ve babadan çelişkili ifadeler: Korkunç şüphe
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 07:00

Bursa Osmangazi’de 6 aylık Ali Ahmet bebek yatağında ölü bulundu. Vücudunda morluklar tespit edilen bebeğin anne ve babası çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı.

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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 16’ncı Okul Sokaktaki 4 katlı binanın 2’nci katında yaşayan R.Ç. ile D.Ç., dün saat 15.30 sıralarında, 6 aylık bebekleri Ali Ahmet Ç.yi hareketsiz halde yatarken buldu. Aile, bebeğin tepki vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği, vücudunda ise morluklar olduğu tespit edildi. Bebeğin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis ekiplerine çelişkili ifadeler veren 17 yaşındaki anne ile baba ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

 

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#Bursa#Osmangazi#Bebek

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