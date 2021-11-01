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Anne ölümlerini arttıran kararsızlık

#Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca#Anne Ölümleri#Aşılanma
Anne ölümlerini arttıran kararsızlık

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın “Gebelerde aşılanma oranı çok düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı” uyarısının ardından İstanbul Aile Hekimleri Derneği’nden de “Aşı kararsızlığı yüzünden hamile ölümlerinde pandemi öncesine göre yüzde 225 artış var” açıklaması geldi.

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İSTANBUL Aile Hekimleri Derneği’nin (İSTAHED) Antalya’da düzenlediği kongreye Türkiye'nin her yerinden 500'e yakın aile hekimi ve diğer branş hekimleri katıldı. Toplantıda konuşan İSTAHED ve Kongre Başkanı Dr. Serkan Özbakış, gebeler için COVID aşılamalarının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Ne yazık ki gebe ölümleri COVID ile beraber çok fazla arttı. Biz hepsine ‘anne ölümleri’ diyoruz.

Çünkü gebelik sürecinde ve doğumdan bir süre sonra gerçekleşen ölümler bunlar. Bizim için anne ölümü demek. Anne ölümleri özellikle son 3-4 ayda çok fazla artış gösterdi. Örneğin bir hastam 32 haftalık gebeydi ne yazık ki COVID’e yakalandı, ardından yoğun bakıma girdi. Bebek kurtarıldı, o da 3-4 hafta yoğun bakımda kaldı ama anneyi kaybettik” dedi.

YÜZDE 99’U AŞISIZ

Dr. Serkan Özbakış, Türkiye’de anne ölümlerinde koronavirüs nedeniyle geçen yıl yüzde 50 artış görüldüğünü, bu yıl ise geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla ölüm görülmesiyle anne ölümlerinin pandemi öncesine göre yüzde 225 arttığını söyledi. Dr. Özbakış, “Anne ölümleri gitgide çok daha sıkıntılı bir boyuta geliyor. Vefat eden annelerimizin yüzde 99’u aşısız grup. Hangi aşıyı olduklarının da önemi yok, ister Sinovac olsun ister BioNTech ama mutlaka bir aşı olmaları lazım gebelerin. Çünkü gerçekten hem yoğun bakım süreci, hem hastalık süreci çok zor ilerliyor” diye konuştu.

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#Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca#Anne Ölümleri#Aşılanma

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