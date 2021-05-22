Anne-kız kaza kurbanı

Kazada, Gülten Okay ve annesi Şenay Yıldırım (57) yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Taner Okay ile kayınpederi Erol Yıldırım (61) ve akrabası Levent Çevik (58), çağırılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Erol Yıldırım, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya’ya sevk edildi. Hayatını kaybeden Gülten Onay’ın 50 günlük Tevfik Ege ve 6 yaşında Eda adında 2 çocuğu olduğu bildirildi.

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