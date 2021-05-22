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Gündem
Muhammed SIDAL / DHA
Haber Giriş: 22.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Anne-kız kaza kurbanı

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Anne-kız kaza kurbanı

KONYA Seydişehir’de yaşayan Gazi Ortaokulu fen bilgisi öğretmeni Taner Okay (36), ailesiyle birlikte rahatsız olan eşi Gülten Okay’ı (36) Konya’daki bir hastaneye götürmek için yola çıktı. Taner Okay yönetimindeki 42 EL 132 plakalı otomobil, dün saat 07.30 sıralarında Beyşehir-Konya karayolunun 1’inci kilometresine geldiğinde kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, Gülten Okay ve annesi Şenay Yıldırım (57) yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Taner Okay ile kayınpederi Erol Yıldırım (61) ve akrabası Levent Çevik (58), çağırılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Erol Yıldırım, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya’ya sevk edildi. Hayatını kaybeden Gülten Onay’ın 50 günlük Tevfik Ege ve 6 yaşında Eda adında 2 çocuğu olduğu bildirildi.

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