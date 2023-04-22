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Anne ile kızının öldürüldüğü saldırıda şüpheli yakalandı

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#Diyarbakır#Bağlar#Otomobil
Anne ile kızının öldürüldüğü saldırıda şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 07:00

Diyarbakır Bağlar’da geçen yıl otomobile ateş açıp anne ve kızının ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.

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Diyarbakır Bağlar’da geçen yıl 3 Mayıs’ta Ramazan Bayramı’nın ilk günü akşam saatlerinde, bayram ziyaretine gittikleri akrabalarından dönen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu 34 DUG 48 plakalı otomobile ateş açıldı. Kurulan pusu sonucu çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime (18), Mahir (6) ve Songül Dağ (14) ağır yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı.

Jandarma tarafından olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden S.B. tutuklandı. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Jandarma tarafından yapılan çalışmalarda toplam 7 ayrı suçtan ve en son da bu olayın şüphelisi olarak aranan E.H.’nin saklandığı adres tespit edildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan E.H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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#Diyarbakır#Bağlar#Otomobil

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