×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Anne ile kızı sınıfta sıra arkadaşı olup, birlikte mezun oldu

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Üniversite#Öğretim
Anne ile kızı sınıfta sıra arkadaşı olup, birlikte mezun oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 09:52

DENİZLİ'de 2 yıl önce birlikte üniversite sınavına giren Dilek Baş (50) ile kızı Gizem Baş (30) aynı bölümü kazanıp, sıra arkadaşı oldu. Anne ile kızı bu yıl Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'ndan birlikte mezun oldu.

Haberin Devamı

Pamukkale ilçesinde yaşayan ev kadını Dilek Baş ile kızı Gizem Baş, 2 yıl önce birlikte üniversite sınavına girdi. Sınavdan iyi sonuç alan anne ile kızı Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nı kazandı ve 2 yıl boyunca aynı bölümde okuyup, sıra arkadaşı oldu. Birlikte okula gidip, ders çalışan Dilek Baş ve kızı Gizem, bu yıl birlikte mezun olmanın sevincini de yaşadı.

Yıllarca üniversiteye gidemediği için kendisinde eksiklik hissettiğini belirten Dilek Baş, "üniversite okumak istiyordum. 2 yıl önce kızımla birlikte sınava girdik. Sınavı kazandık ve istediğimiz bölüme de yerleştik. Kızım sıra arkadaşım oldu. Kızımla birlikte okumak çok güzel bir duyguydu. Bazen didiştik, bazen birlikte ders çalıştık. Kızımla birlikte 2 yıl geçti ve sonunda birlikte mezun olduk. Kızım ikinci üniversiteyi bitirdi. Oğlum da üniversite mezunu" dedi.

Haberin Devamı

Annesinin sınıfta sıra arkadaşı olmasının gururunu yaşadığını söyleyen Gizem Baş ise "Annemle gurur duyuyorum. Çok mutluyum, hatta ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Daha önce Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünü bitirmiştim. Tekrar annemle birlikte sınava girdik ve aynı bölüme yerleştik. Sıra arkadaşım annemle birlikte mezun olmanın sevincini yaşıyorum" diye konuştu. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Üniversite#Öğretim

BAKMADAN GEÇME!

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl Amberın inanılmaz hikâyesi...

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl? Amber'ın inanılmaz hikâyesi...

#Amber Escudero-Kontostathis
Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru? Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

#Sağlık
Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat Tehlikeli türler hangileri

Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat! Tehlikeli türler hangileri?

#Bitkiler