Anlamlı ‘pijama’ cezası

Suçun şikayete bağlı suçlar kapsamında olması nedeniyle savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Devreye giren uzlaştırmacı, taraflar ile bir araya geldi. Mağdur hemşire Neşe Aygün, şüphelinin hastanedeki erkek ve kadın hastalara 200 pijama bağışı yapması karşılığında uzlaşacağını bildirdi. Şüphelinin bu teklifi kabul etmesiyle taraflar uzlaştı.

Uzlaşmaya ilişkin konuşan hemşire Neşe Aygün “Hastalarımıza destek olmak istedim ve böyle bir talepte bulundum” dedi.