‘Anketlerde AK Parti açık ara birinci’

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çamlık Mesire Alanı'nda partililerle bir araya gelirken özetle şöyle dedi: “AK Parti’nin en temel özelliklerinden biri reformcu ve demokrat bir parti olması. Bu özellikleri bakımından da aradan iktidardan 19 yıl geçmiş olmasına rağmen AK Parti bu anlamda reform adımlarına devam ediyor. Bazen muhalefetten diyorlar ya, ‘19 yıldır iktidarsanız ne reformu yapıyorsunuz.’ Bu arkadaşlar, devlet ve millet yönetmek ne demek bilmedikleri için reformu kitaplarda yazan bir şey zannediyorlar. O günün şartları neyi gerektiriyorsa, halkın ihtiyaç ve talepleri neyse o adımları atmak zorundasınız. Zaten bu adımları atmıyorsanız o eski CHP’nin olduğu gibi statükocu bir parti olursunuz.”

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