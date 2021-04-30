Ankesör soruşturması 81 ile yayıldı

Soylu, sadece İstanbul, Ankara ve İzmir merkezli yürüttükleri ankesör soruşturmasını, tüm illeri yayma kararından sonra kripto FETÖ’cülere daha hızlı ulaşmaya başladıklarını söyledi.

TÜM İLLER KAPSAMDA

Soylu, toplantıda yaptığı sunumda, PKK terör örgütüyle mücadele başta olmak üzere son günlerde kripto FETÖ mensuplarına yönelik olarak artan operasyonları anlattı. Soylu’nun, “Son dönemlerde kripto FETÖ’cülerin ortaya çıkarılmasının en önemli nedeni, ankesör soruşturmasının İstanbul, Ankara ve İzmir illeri dışındaki illeri de kapsamasıdır. Şimdi tüm Türkiye’de TSK mensuplarının normal telefonlar yerine neden ankesörlü telefonları tercih ettiklerini tarıyoruz. Soruşturmanın genişlemesinin sonuçlarını görmeye başladık. Bunun tamamen örgütsel amaçlı kullanılan bir yöntem olduğuna ilişkin veriler var. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlar ve gözaltına alınmaların nedeni bu yeni çalışma” dedi.

METİNA’NIN ÖNEMİ

Bakan Soylu, Kuzey Irak’taki operasyonla ilgili bilgi verirken de Metina bölgesinin önemine işaret etti. Soylu, Suriye’de olduğu gibi, burada da birlik bulundurulacağını, terör örgütünün geçiş hattının kontrol altına alındığını belirtti. Soylu, bu bölgenin öneminin Kandil’e geçiş hattı olmasından kaynaklandığını anlatarak, “Çok yakın olduğu için buranın kontrolde olması gerekir. Bu nedenle operasyon yapıldı ve burada kalacağız” dedi.

MAĞARADA KISILI

Soylu, terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan’ın şu anda mağaradan dışarı çıkamadığını da tekrarladı.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara