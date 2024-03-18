Ankara’nın ‘Sülün Osman’ı 140 bin lira ödeyecek

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Ankara Beypazarı’nda 2022 yılında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, tarihi Gömleksiz Köprüsü’nün olmadığını fark etti. Jandarma, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yazı yazarak “Köprüyü siz mi kaldırdınız?” diye sordu. Karayolları Genel Müdürlüğü, “Hayır, haberimiz yok” cevabı verince soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede köprünün iş makineleriyle bir hafta içerisinde yıktırıldığı, çıkan demir ve hurdaların kamyonlarla taşındığı belirlendi. Ziya K.’nin “Köprüyü bana verdiler” diyerek hurdacılık yapan Y.Ç.’ye sattığı belirlendi. Şüpheliler ile ilgili Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.



‘GİZLİ BİR ŞEY YAPMADIK’

6 Mart 2024 tarihinde yapılan duruşmada, “Köprüyü bana verdiler” diyerek satan Ziya K. savunmasında, “Devlettin zararını gidermek için zaman istiyorum. Köprünün yıkımını hep gündüz vakti yaptık. Gizli yaptığımız bir şey yoktu. Köprünün bana verilmesi için gerekli başvuruları yapmıştım, cevabın olumlu geleceğini düşünerek yıkıma başladık” dedi.

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DEVLETİ ZARARA UĞRATTI

Mahkeme, köprüyü satan sanık Ziya K.’ye kurum zararını gidermesi için 8 Mayıs’ta görülecek duruşmaya kadar zaman verdi. Bilirkişi, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uğradığı zararı belirledi. Buna göre Ziya K., 140 bin lira ödeyecek. Köprüyü Ziya K.’dan satın alan ve kendisi de yargılanan Y.Ç. ise daha önceki duruşmalardaki ifadesinde, “Hurdacılık yapıyorum, köprüden çıkacak demirleri satın aldım. Ziya K. köprüyü Karayolları’nın kendisine verdiğini söyledi. Köprünün yıkımı ve çıkan demirler için Z.K.’ye verilmek üzere D.K.’nin hesabına 60 bin lira yatırdım” savunması yapmıştı.