Ankara’nın metrosu İBB’den

11 Ağustos’ta düzenlenen ve 6 firmanın teklif verdiği “Ankaray (A1) Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Uygulama Projesi” ihalesini, İBB iştiraki METRO İSTANBUL 6.5 milyon lira bedelle kazandı. İmza törenine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile METRO İSTANBUL AŞ Genel Müdürü Özgür Soy katıldı. Mansur Yavaş, “Proje çalışmasını 8 aydan daha kısa sürede bitireceğinizi biliyor ve bekliyoruz. Ankara’ya ve İstanbul’a hayırlı olsun” dedi. 8 istasyondan oluşan 7.4 kilometrelik hat, Mamak’tan şehrin merkezine ulaşımı kolaylaştıracak.