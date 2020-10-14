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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 14.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ankara’nın metrosu İBB’den

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Ankara’nın metrosu İBB’den
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Ankara’da, Ankaray’ı Mamak’a uzatacak metro projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yapacak.

11 Ağustos’ta düzenlenen ve 6 firmanın teklif verdiği “Ankaray (A1) Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Uygulama Projesi” ihalesini, İBB iştiraki METRO İSTANBUL 6.5 milyon lira bedelle kazandı. İmza törenine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile METRO İSTANBUL AŞ Genel Müdürü Özgür Soy katıldı. Mansur Yavaş, “Proje çalışmasını 8 aydan daha kısa sürede bitireceğinizi biliyor ve bekliyoruz. Ankara’ya ve İstanbul’a hayırlı olsun” dedi. 8 istasyondan oluşan 7.4 kilometrelik hat, Mamak’tan şehrin merkezine ulaşımı kolaylaştıracak.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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