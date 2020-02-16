Ankaralılar telaffuzda zorlanıyordu! O isimle ilgili yeni gelişme...

Ankara Çayyolu’nda daha önce ismi bir caddeye verilen ve Ankaralılar'ın telaffuz etmekte zorlanması nedeniyle meşhur olan Bangladeş’in ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı ‘Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman’ın Ankara’ya büstü de dikilecek.

Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında şubat ayı son oturumunu gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ‘Bangladeş’in ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı ‘Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman’ın büstünün kendi ismini taşıyan bulvar ile Eskişehir Yolu’nun kesiştiği alana dikilmesi’ne ilişkin Başkanlık Yazısı’nı oy birliğiyle kabul etti.

BULVARIN KESİŞİMİNE YAPILACAK

Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman’ın doğumunun 100. yılının çeşitli etkinlikler kutlanacağını belirten Bangladeş Büyükelçiliği, ABB’den büst talebinde bulundu. Büste karşılık Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli de Dakka’da bulunan Kemal Atatürk Bulvarı ile Gulshan Bulvarı’nın kesiştiği yere yapılacak.

Rahman’ın Ankara’daki büstünün mart ayında Türkiye’yi ziyaret edecek olan Bangladeş Başbakanı’nın ziyareti sırasında açılması planlanıyor.

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