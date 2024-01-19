Ankara’dan KYB’ye operasyon sinyali mi: PKK ile bağını kes artık Bafel

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Yapılan uyarılara rağmen Kuzey Irak’ta Bafel Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği, terör örgütü PKK ile işbirliğine ve topraklarında faaliyet göstermesine izin veriyor. Geçen yıl Süleymaniye’ye hava sahasını kapatan Ankara, Pençe-Kilit bölgesindeki üsse yapılan saldırının ardından yeni önlemleri de devreye sokmaya hazırlanıyor.

YENİ TEDBİRLER YOLDA

Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ta Türkiye’nin Pençe- Kilit Operasyon bölgesindeki üssüne sızma girişimiyle 9 askerin şehit olmasının ardından Ankara’nın Kuzey Irak’ta Bafel Talabani’nin yönetimindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden rahatsızlığı yeniden gündemde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada bu rahatsızlığını net sözlerle dile getirdi. Ankara, KYB ile PKK işbirliğinin devamına izin vermemekte kararlı, yeni tedbirler yolda.

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DEFALARCA UYARILDI

Aslında Ankara, KYB ile PKK işbirliğinin fotoğrafını uzun zamandır çekiyor. Ancak özellikle 2017 yılından sonra doğan güç mücadelesi ve örgütün Türkiye’de zemin kaybetmesiyle oluşan tablo, rahatsızlığı artıran unsurlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’de yaptığı konuşmada tablonun ana çerçevesini çok net çizdi. PKK’nın DEAŞ ile işbirliği halinde olduğuna dikkat çeken Fidan, PKK bağlantılı oluşumların Irak ve IKB seçimlerine girme girişimleri konusunda da uyardı. Bugüne kadar KYB’yi defalarca ikaz eden Türkiye, 2017 yılında Ankara’da faaliyet gösterdikleri ofisi kapatmıştı. 2019 yılında ise Türkiye’nin Süleymaniye’deki Konsolosluk Ajanlığı kapatıldı.

HAVA SAHASINI KAPATTIK

Nisan 2023’ten bu yana Süleymaniye Havalimanı’na giden uçakların Türkiye hava sahasını kullanmasına izin verilmiyor. Yine aynı dönemde Bafel Talabani, Ankara’ya davet edildi ve çok sert sözlerle uyarıldı. Tüm bunlardan sonra Türkiye ziyaret taleplerini de kabul etmiyor, KYB ile angajmana girmeyi reddediyor. KYB, PKK ile tüm bağlarını tam olarak koparmazsa bu durum böyle devam edecek. Üstelik yeni tedbirler de alınacak. Şimdilik resmi kanallardan o tedbirlerin ne olabileceğine dair bilgi verilmiyor. Ankara’da yapılan değerlendirmeler Türkiye’nin yeni tedbirleri tereddütsüz hayata geçireceğine işaret ediyor.

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YPG VE ABD’LİLERLE İÇ İÇE

Talabani hem YPG hem de ABD’li komutanlarla sıkı ilişki içinde. Son olarak DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin yeni komutanı ABD’li Tümgeneral Joel B. Vowell, 9 Ocak’ta Erbil’de KYB’yi ziyaret etti, Bafel Talabani ve heyetiyle görüştü. Vowel, PKK/YPG elebaşlarından “Mazlum Abdi” kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve SDG güçleriyle de sık sık bir araya geliyor.

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Bafel Talabani, DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin eski komutanı Tümgeneral Matthew McFarlane ve YPG’li Ferhad Abdi Şahin ile geçen yıl bir araya gelmiş, Hürriyet bu skandal görüşmeyi manşetinden duyurmuştu.

İŞTE BAFEL’İN PKK’YA VERDİĞİ DESTEKLER:

SÜLEYMANİYE’Yİ TERÖRİSTLERE AÇTI

- OTURMA İZNİ VERDİ: 2017 yılında Celal Talabani’nin ölümünün ardından KYB’de kardeşler Bafel ve Kubat arasında başlayan güç savaşı terör örgütü ile ilişkilerin artmasına neden oldu. Bafel Talabani, Süleymaniye’yi PKK’ya açtı, şehir örgütün merkezi haline geldi. Dağdan inen terör örgütü mensupları KYB’den oturma izni aldı, sivillerin arasında gizlenecek yer buldu. Kentte PKK ofisleri açıldı.

- HASTANE AÇTI: PKK, Süleymaniye’de kendi hastanesini kurdu. Burada ileri uzmanlık gerektiren ameliyatlar dahi yapılabiliyor. Bölgedeki Arbat Havalimanı da PKK’nın üssü konumunda.

- SİNCAR’A YERLEŞTİLER: Bir dönem Kerkük Valisi tarafından bölgeye davet edilen PKK, Sincar’a yerleşti. Sincar, Suriye’de YPG’ye silah taşınması ve teröristlerin eğitim faaliyetlerinin yapılması için kritik bir nokta olarak hizmet veriyor.

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- SURİYE’DE EĞİTİM: Ankara’nın tespitleri KYB’nin PKK’ya hizmetlerinin Kuzey Irak ile sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre; KYB, Suriye’de PKK/YPG unsurlarına eğitim veriyor, lojistik, malzeme ve personel aktarımlarına destek çıkıyor.

- HELİKOPTER TAHSİSİ: Bunun en bariz örneği olarak 2023 yılı Mart ayında Irak’ın kuzeyinde düşen ve Bafel Talabani’nin verdiği söylenen PKK helikopterinin, Süleymaniye ile Kamışlı arasında personel ve malzeme taşıdığının ortaya çıkması gösteriliyor.