Ankara'daki yangınla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

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Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangın, 16 saatlik bir müdahalenin ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İvedikköy Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda başlayan yangın, atık kağıt ve lastiklerin alev almasıyla hızla büyüdü. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın, çevreye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından ortaya çıkan manzara, bölgedeki hasarı gözler önüne serdi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı.

Yetkililer, yangının neden çıktığı konusunda detaylı bir inceleme başlatırken, şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. Ancak, yangının bölgedeki işletmelere ve çevreye verdiği maddi zararın büyük olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara İli Yenimahalle İlçesi İvedikköy Mahallesi Hurdacılar Sanayi Sitesinde meydana gelen yangın olayı ile ilgili mahallinde yapılan araştırmalar neticesinde yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E isimli şüpheli ile birlikte diğer şüpheliler A.E.İ, F.E.A, A.E.İ, M.E.İ Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yakalanmış olup Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimata istinaden gözaltına alınmıştır" denildi.