×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'daki gar saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Gar Saldırısı#10 Ekim
Ankaradaki gar saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 14:52

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler, saldırının 8'inci yılında anıldı.

Haberin Devamı

Ankara'da DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen Gar saldırısının 8'inci yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törene, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, sendika temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören alanı ve çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Tören alanına giriş yapan kişiler, kimlik kontrolü ve üst aramasından geçirildi. Saldırıda ölen 104 kişi için patlamanın gerçekleştiği noktaya karanfil bırakıldı.

Ankaradaki gar saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

'TÜRKİYE'NİN EN KANLI TERÖR DÖNEMİ YAŞATILDI'

CHP'li Özgür Özel, gar saldırısı ile ilgili davayı her ay takip ettiklerini belirterek, "Mahkemede bir tane kamu görevlisi yargılanmıyor. O gün katliamın haberini aldığında sırıtan bakan, bürokrasinin en üst noktalarına kadar tırmandı. Buraya aileler ilk sene olduğu gibi yine 3 güvenlik çemberinden geçerek ulaştı. Oysa o gün 2 canlı bomba, buraya görünmez bir koridor açılarak ulaştırılmıştı. Sınırdan buraya gelene kadar bir yerde durdurulmadılar. Bu eylemi yapmalarına engel olacak koruma mekanizmalarının hiçbir tanesi çalışmadı" dedi.

Haberin Devamı

Ankaradaki gar saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi sonrası, 4 ay boyunca Türkiye'nin en kanlı terör dönemini yaşadığını söyleyen Özel, "O gün, güya tarafsız olduğu söylenen Cumhurbaşkanıydı. Partisi ilk kez seçimleri kaybetmişti. Bir başka iktidar mümkündü. Ancak bugünkü iktidar ortakları bir yerden düğmeye basılmışçasına o imkanın önünü kapattı. Sonra 4 ay boyunca bu ülkeye yaşadığı en kanlı terör dönemi yaşattırıldı. Görülmez eller bu ülkeye terörü, korkuyu, cinayetleri yaşatırken, birileri de oylarının arttığını söylüyordu. Korkunç bir kaos ve korku dönemi 7 Haziran'da iktidarı kaybetmiş birilerinin arkasına, korkan kalabalıkları yeniden topladı. İktidarın bugünlerine gelen yolun taşları bu meydanlarda atıldı" diye konuştu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Gar Saldırısı#10 Ekim

BAKMADAN GEÇME!