Ankara'daki gar saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

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Ankara'da DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen Gar saldırısının 8'inci yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törene, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, sendika temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören alanı ve çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Tören alanına giriş yapan kişiler, kimlik kontrolü ve üst aramasından geçirildi. Saldırıda ölen 104 kişi için patlamanın gerçekleştiği noktaya karanfil bırakıldı.

'TÜRKİYE'NİN EN KANLI TERÖR DÖNEMİ YAŞATILDI'

CHP'li Özgür Özel, gar saldırısı ile ilgili davayı her ay takip ettiklerini belirterek, "Mahkemede bir tane kamu görevlisi yargılanmıyor. O gün katliamın haberini aldığında sırıtan bakan, bürokrasinin en üst noktalarına kadar tırmandı. Buraya aileler ilk sene olduğu gibi yine 3 güvenlik çemberinden geçerek ulaştı. Oysa o gün 2 canlı bomba, buraya görünmez bir koridor açılarak ulaştırılmıştı. Sınırdan buraya gelene kadar bir yerde durdurulmadılar. Bu eylemi yapmalarına engel olacak koruma mekanizmalarının hiçbir tanesi çalışmadı" dedi.

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7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi sonrası, 4 ay boyunca Türkiye'nin en kanlı terör dönemini yaşadığını söyleyen Özel, "O gün, güya tarafsız olduğu söylenen Cumhurbaşkanıydı. Partisi ilk kez seçimleri kaybetmişti. Bir başka iktidar mümkündü. Ancak bugünkü iktidar ortakları bir yerden düğmeye basılmışçasına o imkanın önünü kapattı. Sonra 4 ay boyunca bu ülkeye yaşadığı en kanlı terör dönemi yaşattırıldı. Görülmez eller bu ülkeye terörü, korkuyu, cinayetleri yaşatırken, birileri de oylarının arttığını söylüyordu. Korkunç bir kaos ve korku dönemi 7 Haziran'da iktidarı kaybetmiş birilerinin arkasına, korkan kalabalıkları yeniden topladı. İktidarın bugünlerine gelen yolun taşları bu meydanlarda atıldı" diye konuştu.