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Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 11 yaralı

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#ANKARA#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 09:42

Ankara'da yaklaşık 10 aracın karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde, Ankara-Kırıkkale arasındaki yolun Elmadağ ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda, Kırıkkale yönünde yaklaşık 10 aracın birbirine girdiği belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 11 kişi de yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#ANKARA#Trafik Kazası#Zincirleme Kaza

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