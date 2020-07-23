Ankara'da zabıtadan iş yerlerine koronavirüs denetimi

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs vakalarının artışını önlemek amacıyla ilçe genelinde önlem ve denetimlerini artırdı. İlçedeki lokanta, restoran, kafe, kahvehane, çay bahçesi gibi birçok iş yerini denetleyen ekipler, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Kurallara uymayan iş yerlerine para ceza kesildi.