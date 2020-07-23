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Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 15:45,Son Güncelleme:

Ankara'da zabıtadan iş yerlerine koronavirüs denetimi

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Ankara'da zabıtadan iş yerlerine koronavirüs denetimi
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ANKARA'nın Mamak ilçesinde zabıta ekipleri, iş yerlerine yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs vakalarının artışını önlemek amacıyla ilçe genelinde önlem ve denetimlerini artırdı. İlçedeki lokanta, restoran, kafe, kahvehane, çay bahçesi gibi birçok iş yerini denetleyen ekipler, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Kurallara uymayan iş yerlerine para ceza kesildi.

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