Ankara’da yine gürültü cinayeti

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Ankara’da dün saat 11.40 sularında Yayla Mahallesi’ndeki Şahin Apartmanı’nda yaşayan Uğur Şahan (48) ve oğlu Mehmet Ali Şahan (15) binanın bozulan asansörünü tamir etmeye başladı. Bu sırada daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen binanın yöneticisi Sema Taşkıran (46) ile Hüseyin Alkan (59) arasında gürültüden dolayı yine tartışma çıktı.

BABA-OĞUL BİNADA ÖLDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Alkan, asansör tamiri yapan baba Uğur Şahan ve oğlu Mehmet Ali Şahan’ı evinden aldığı pompalı tüfekle ateş açarak vurdu. Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybederken gözü dönen Alkan, binanın dışına kaçan aynı aileden anne Sevda Şahan ile yönetici Sema Taşkıran’ın arkasından koştu. Alkan, arkalarından yetiştiği iki kadını sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açarak ağır yaradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan anne Sevda Şahan ve Sema Taşkıran’ı hastaneye kaldırırken, Uğur Şahan ve Mehmet Ali Şahan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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SİLAHIYLA GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Hüseyin Alkan’ı olayda kullandığı pompalı tüfekle beraber yakalayarak gözaltına aldı. Yaşananların ardından olay yerine gelen Şahan ailesinin yakınları gözyaşı dökerken, cinayete kurban giden baba ve oğulun cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.