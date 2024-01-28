Ankara'da Yeniden Refah Partili adayın seçim bürosuna saldırı

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Olay, dün saat 01.40 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Caddesi üzerinde bulunan Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan adayı Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosuna gece saatlerinde gelen bir kişi parti afişlerinin asılı olduğu camı tekme darbesiyle kırdı. Partililer, sabah geldiğinde seçim bürolarının camının kırıldığını fark etti. Bunun üzerine polis merkezine suç duyurusunda bulundu.



SALDIRI ANI KAMERA



Parti binasına yapılan saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, ismi açıklanmayan şüpheli tekme atarak seçim bürosunun camını kırdıktan sonra dengesini kaybederek yere düştüğü görüldü. Çalışma başlatan polis ekipleri kamera kaydından kimliğini belirlediği saldırganı yakalayarak, gözaltına aldı.

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