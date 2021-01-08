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Gündem
Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 16:39 | Son Güncelleme:

Ankara’da yakalanan FETÖ firarisi 2 emniyet müdürü tutuklandı

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Ankara’da yakalanan FETÖ firarisi 2 emniyet müdürü tutuklandı
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Ankara'da saklandıkları örgüt evinde yakalanan FETÖ firarileri eski 1'nci sınıf Emniyet Müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski 1'nci sınıf Emniyet Müdürleri Ali Dikici ve İbrahim Erbaba'yı önceki gün saklandıkları örgüt evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, bugün Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren Dikici ve Erbaba, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Dikici ve Erbaba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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