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Ankara'da trafik polisi 'Heimlich manevrası' ile hayat kurtardı

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#ANKARA#Polis#Sağlık
Ankarada trafik polisi Heimlich manevrası ile hayat kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 17:54

Ankara'da boğazına kestane şekeri kaçması nedeniyle nefes borusu tıkanan kadın, trafik polisleri tarafından 'Heimlich manevrası' uygulanarak kurtarıldı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü, annesinin boğazına kestane şekeri kaçması ve nefes borusunun tıkanması üzerine otomobille bulvar üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girerek çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada istasyonda bulunan trafik polisleri, hızla olaya müdahale etti. Trafik ekipleri, baygın vaziyetteki kadına 'Heimlich manevrası' uygulayarak, tekrar nefes almasını sağladı. Olay sonrası sağlık kontrolü için hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

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#ANKARA#Polis#Sağlık

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