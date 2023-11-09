Ankara'da trafik kazasında bekçi Halil Kara şehit oldu

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Kaza, dün gece Yenimahalle ilçesi Demetevler Lalegül Kavşağı'nda meydana geldi. Başka bir kazaya müdahale eden Ankara Şehit Bülent Bostanoğlu Polis Merkezi Amirliğinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Halil Kara’ya bir otomobil çarptı. Aracın çarpması sonucu yaralanan Kara, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kara, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bekçinin şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıkarken, Kara’ya çarpan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız şehit mahalle ve çarşı bekçisi Halil Kara için taziye mesajı yayımladı.

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