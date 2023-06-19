Ankara'da terör operasyonu: 3 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TKP/Kıvılcım terör örgütü içerisinde faaliyet gösterip, eleman temin etmek amaçlı legal alan faaliyetlerini sürdürerek, örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 4 şüpheliyi takibe aldı. Delil toplama çalışmalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alınırken; 2 bin 900 euro, propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda yasak örgütsel yayın ele geçirildi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)