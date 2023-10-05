Ankara'da tekel bayi sahibine tehdit! Yaşadığı dehşeti anlattı

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Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Kavaklıdere Mahallesi Bestekar Caddesi'nde Özcan Koyuncu'nun (41) işlettiği tekel bayisinde meydana geldi. Abdulhalit Ş. ve 2 arkadaşı, alkol satış yasağı başladığı için satış yapmayan Koyuncu ile tartıştı. Koyuncu, Abdulhalit Ş.'yi dışarıya çıkardı. Yanındaki silahı çıkarıp tekrar içeriye giren ve kendini polis olarak tanıtan Abdulhalit Ş., Özcan Koyuncu'yu tehdit etti. Abdulhalit Ş., yanındaki arkadaşları tarafından sakinleştirilerek dışarıya çıkarıldı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Özcan Koyuncu’nun şikayeti üzerine Abdulhalit Ş. ve arkadaşı M.T., kaldıkları otelde polsi tarafından gözaltına alındı. Finans uzmanı olduğu belirtilen Abdulhalit Ş.'nin olayda kullandığı silaha el konuldu. Abdulhalit Ş., polisteki ifadesinde, "Olayı ben gerçekleştirmedim. Olaya dair bilgim yok" dedi. 'Kasten yaralama', 'tehdit', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında işlenen suçlar' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatılan 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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'ÇOK KORKTUM, ÇOCUKLARIM AKLIMA GELDİ'

Tekel bayi işletmecisi Koyuncu, 22.00'den sonra içki satışının yasak olduğunu söylediğini belirterek, "Alkol satmanın cezasının fazla olduğunu da belirttim. Hala da ısrar edince ben de kucaklayıp dışarı çıkarttım. Dışarıda bekleyen erkek arkadaşı da beni iteledi.

Ben de satışın yasak olduğunu söyledim. Sonra tekrar içeri geldi ve silahı ayağıma, kafama falan tuttu. Baktım çok sarhoş, 'Yapma, 2 tane çocuğum var. Sen haklısın özür dilerim' dedim. Eğer bunu demesem Esenyurt'taki cinayet gibi olurdu. Çok korktum, çocuklarım var, onlar aklıma geldi. Biz beladan uzak duruyoruz, bela bizi buluyor. Bu tarz olaylarla ayda 1-2 defa karşılaşıyoruz. Hepsinin tek derdi, saat 22.00'den sonra alkol satmadığımız için. Bizi resmen öldürmeye gelmişti" dedi.

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