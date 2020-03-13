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ANKARA (İHA)
Haber Giriş: 13.03.2020 - 10:27,Son Güncelleme:/

Ankara’da taciz iddiası ortalığı karıştırdı!

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Ankara'nın Sincan ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Sincan Lale Meydanı'nda 16 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddia edilen kişiye olayı gören vatandaşlar müdahale etti. Şahıs olayı duyarak toplanan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı vatandaşların elinden aldı. Gözaltına altına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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