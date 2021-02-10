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Gündem
Fatih POYRAZ-Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 10.02.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Ankara'da Suriyeli büyü çetesi operasyonu! İnanılmaz görüntüler...

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Ankara'da 'büyü yapma' bahanesiyle dolandırıcılık yapan hepsi de Suriyeli çete tespit edildi. Çete polis operasyonuyla çökertilirken baskın yapılan adreslerde ele geçirilen eşyalar polisleri bile şaşkına çevirdi.

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  • Ankarada Suriyeli büyücü çetesi çökertildi: 13 gözaltı
  • Ankarada Suriyeli büyücü çetesi çökertildi: 13 gözaltı
  • Ankarada Suriyeli büyücü çetesi çökertildi: 13 gözaltı
  • Ankarada Suriyeli büyücü çetesi çökertildi: 13 gözaltı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada, 'büyü yapma' bahanesiyle dolandırıcılık yapan hepsi de Suriyeli çete tespit edildi. Polisin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibinde, şüphelilerin Altındağ ilçesinde bir evi özel eşyalarla dizayn edip, büyü merkezine dönüştürdüğü belirlendi. Şüphelilerin, mağdurları buraya davet edip, para karşılığında dua okuma, muska yazma gibi yöntemlerle büyü yaparak sorunlarını çözdüklerini iddia ettikleri tespit edildi. Çetenin ayrıca internet sitesi açtığı, bu site üzerinden de özellikle Arap ülkelerindeki yabancı uyruklu kişilerle görüntülü konuşup, aynı şekilde büyü yapma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi. 

Ankarada Suriyeli büyü çetesi operasyonu İnanılmaz görüntüler...



15 ADRESE BASKIN

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen 15 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında özel dizayn edilen büyü evinin de bulunduğu 15 adreste yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli belgelere ve eşyalara el konuldu. Büyü merkezi olarak kullanılan evde yapılan aramada ele geçirilen eşyalar ise polisleri bile şaşkına çevirdi. Evde, büyü yapmada kullanıldığı öğrenilen kuru öküz kafası, küçük oyuncak bebekler, kırmızı renkli heykeller ve sandalyeye halatla bağlanmış oyuncak bebekler ele geçirildi. Büyü yapmada kullanılan çok sayıda eşyaya el konuldu.

Ankarada Suriyeli büyü çetesi operasyonu İnanılmaz görüntüler...



Öte yandan gözaltına alınan Suriye uyruklu şüphelilerin 1 yıl öncesine kadar belediyeden yemek yardımı aldığı, son 1 yıldır ise büyü yapma vaadiyle vatandaşlardan dolandırdıkları paralarla cip ve villa satın alarak, lüks yaşam sürdüğü belirlendi. Polis, operasyon kapsamında 2 kişiyi arama çalışmalarını ise sürdürüyor.

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