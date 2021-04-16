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Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 16.04.2021 - 13:05 | Son Güncelleme:

Ankara'da suç örgütüne 'Demir' operasyonu: 6 gözaltı

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Ankara'da suç örgütüne 'Demir' operasyonu: 6 gözaltı

Ankara'da kafe, restoran gibi işletmelerin çatısı altında tefecilik, kumar yoluyla borçlandırma yapıp, silah zoruyla senet imzalatarak haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik 'Demir' operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarı çalışmalarında, Çankaya ilçesinde kafe, restoran, ofis gibi iş yerlerinin çatısı altında tefecilik ve kumar yoluyla borçlandırma yapıp, silah zoruyla senet imzalatarak haksız kazanç elde eden çete tespit edildi. Şüphelilerin, senetleri icra yoluyla tahsil ederek kişilerin mal varlıklarını ele geçirme gibi illegal faaliyetlerde bulunduğu belirendi. Şüphelilerin, borçlandırdıkları büyük bir yazılım firmasının sahibini tehdit ederek haksız kazanç sağlamak adına zorladıkları da belirlendi.

Ankarada suç örgütüne Demir operasyonu: 6 gözaltı



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 6 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı 'Demir' operasyonu düzenledi. Operasyonda, örgütün elebaşı N.D. ile yöneticisi E.Ç'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarında ise şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen 4 tabanca, 5 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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