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Ankara'da sopalı cinayete 'müebbet hapis' talebi

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#Ankara#Cinayet#Polis
Ankarada sopalı cinayete müebbet hapis talebi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 12:31

Ankara'da, Alper Altunay'ı (31) sopa ve yumrukla darbederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Arslan Çimen (46) ve Durali Çimen (38) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede delil olarak yer alan güvenlik kamerası görüntüsünde, Arslan Çimen'in Alper Altunay'ı darbettiği, Durali Çimen'in de sopayla defalarca başına vurduğu görüldü.

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Alper Altunay, 29 Ocak'ta Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde husumetli olduğu Arslan Çimen ve Durali Çimen'in işlettiği oto yıkama dükkanına geldi. Burada 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Durali ve Arslan Çimen, Altunay'ı sopa ve yumruklarla darbetti. Güvenlik kamerası kaydına da yansıyan kavgada, Durali Çimen'in sopa ile Altunay'ın başına birçok kez vurduğu görüldü. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, başına aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırılan Altunay, olaydan bir gün sonra beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Altunay'ın yakınlarının şikayeti üzerine gözaltına alınan Arslan ve Durali Çimen, 30 Ocak'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. 15 Mayıs'ta tamamlanan iddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. (DHA)

 

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#Ankara#Cinayet#Polis

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