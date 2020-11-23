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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 23.11.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 798 kişiye para cezası

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Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 798 kişiye para cezası
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ANKARA Valiliği, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 798 kişiye toplam 2 milyon 59 bin 417 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 ve 22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 798 kişiye adli-idari işlem yapılmış olup toplam 2 milyon 59 bin 417 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım, kişisel tedbirimizi alalım" denildi.

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