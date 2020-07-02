Ankara'da şok baskın! tek tek gözaltına alındılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu Altındağ ilçesinde Suriye uyrukluların çok sayıda ruhsatsız muayenehane açtığı belirlendi.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu kaçak işletmeleri takibe aldı. Atık kağıt toplayıcısı gibi davranıp, bölgede çalışma yürüten ekipler, Doğu Mahallesi'nde ev olarak görünen; ancak kaçak doğumhane olarak kullanılan yerde, yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını, aynı mahallede farklı noktalarda ise sahte diş klinikleri ile kaçak ilaç depolarının olduğunu tespit etti.





Polis ekipleri, elde edilen delillerin ardından 5'i merdiven altı kaçak muayenehane, 3'ü eczane olarak hizmet verilen 8 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Polisin şok baskını üzerine iş yerlerinde çalışanlar, büyük şaşkınlık yaşadı. Operasyonda tamamı yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.



Operasyonda iş yerleri didik didik arandı, tıbbi cihazlar ve ilaçlar incelendi. Aramalar sonucu 35 bin tıbbi ilaç ve 1000'e yakın tıbbi cihaz ile malzemeye el koyuldu. Kaçak doğumhane olarak kullanılan yerde ultrason cihazı ile çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.



Öte yandan ilaç deposu olarak kullanılan yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda maske, dezenfektan ürünü ve cinsel içerikli ilaçlar bulundu.