Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden C.D. ile birlikte hareket eden şahısların yasa dışı silah ticareti yaptıklarının ihbar edilmesi üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler; söz konusu olaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. C.D. ve B.A. nın bindikleri araçtan kutu ve poşetlerle inmeleri üzerine operasyonun düğmesine basıldı.



Kimliği tespit edilen şüpheli C.D., B.A., M.S.A., M.D. ve Ş.D isimli şüphelilerin üst ve ev aramalarında 17 tabanca, 17 tabanca şarjörü, 6 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



Operasyon sonucunda gözaltına altına alınan 5 şüpheli şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.