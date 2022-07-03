Ankara'da Sevginur'u vuran polis eşin cezasında 'beylik tabancası' artırımı

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Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020’de, Keçiören ilçesindeki evinde tabancayla başından vurulmuş bulundu. Ağır yaralı Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen ve görme sorunu yaşayan Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu. Hakkında açılan dava kapsamında Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Müslüm Aktaş’a 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezası verildi.

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İSTİNAF'TAN EKSİK CEZA KARARI

Kararın gerekçesi açıklandıktan sonra taraflar dosyası istinafa götürdü. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, davayı duruşmalı görme kararı aldı. Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Aktaş ile taraf avukatları katıldı. İlk derece mahkemesinde verdiği ifadeleri tekrarlayan sanık Aktaş, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti. Sanık avukatı ise Sevginur Aktaş’ın, psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi görüp görmediği ve daha önce intihar girişiminde bulunup bulunmadığının araştırılmasını talep etti. Sevginur Aktaş’ın avukatı Arzu Gül ise, sanığın soruşturma aşamasında delilleri kararttığını belirterek, "Müvekkilim uyanmasaydı olayı 'intihar' diye kapatacaktı. Ancak sanığın mahkemedeki çelişkili beyanları bile suçu işlediğini ortaya koyuyor. Cezasının artırılmasını talep ediyoruz" dedi.

CEZA 37 YIL 4 AYA ÇIKARILDI

Sanık avukatının taleplerini reddeden mahkeme, savcının görüşünün ardından kararını açıkladı. Mahkeme, yerel mahkemenin sanık Aktaş’a, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan verdiği 12 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçu yönünden eksik ceza tayin edildiği yönünde görüş bildiren heyet, bu suç yönünden verilen 19 yıl hapis cezasını, sanığın görevi gereği bulundurduğu silahla suçu işlediği gerekçesiyle 3’te 1 oranında artırarak 25 yıl 4 aya çıkardı. 2 suçtan sanığa toplam 37 yıl 4 ay ceza veren mahkeme, cezada indirim uygulamadı.