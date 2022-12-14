Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 7 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ya da sahte içki satışı yapanların belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip, 6 ay sürdü. Yurda yasa dışı yollardan metil alkol, etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler getirerek içki üretip, pet şişelere doldurarak eğlence mekanlarına sattığı belirlenen 8 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı; 1 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 637 litre etil alkol, 198 şişe sahte içki ve içki yapımında kullanılan 138 malzeme ele geçirildi.