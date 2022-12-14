Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 7 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Sahte İçki#Operasyon#Ankara
Ankarada sahte içki operasyonu: 7 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 11:54

Ankara'da, sahte içki üreterek eğlence mekanlarına sattığı belirlenen 7 kişi, polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ya da sahte içki satışı yapanların belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip, 6 ay sürdü. Yurda yasa dışı yollardan metil alkol, etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler getirerek içki üretip, pet şişelere doldurarak eğlence mekanlarına sattığı belirlenen 8 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Ankarada sahte içki operasyonu: 7 gözaltı

Operasyonda 7 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı; 1 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 637 litre etil alkol, 198 şişe sahte içki ve içki yapımında kullanılan 138 malzeme ele geçirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sahte İçki#Operasyon#Ankara

BAKMADAN GEÇME!

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan

BAKMADAN GEÇME!

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan