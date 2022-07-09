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Ankara’da sağanak sele neden oldu

#ANKARA#SEL#Kuvvetli Yağış
Ankara’da sağanak sele neden oldu

Ankara’da gün içerisinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde sel meydana geldi.

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Ankara’da Nallıhan, Güdül ve çevre ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Şiddetli sağanak, köy yollarında sel sularının oluşmasına neden olurken, kuvvetli rüzgar ise günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 

Ankara Valiliği’nden yapılan sağanak yağış uyarısında, vatandaşların dikkatli olması belirtilerek, "10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde selin geliş anı kamerada
daha fazla video içinAnkara'nın Nallıhan ilçesinde selin geliş anı kamerada
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#ANKARA#SEL#Kuvvetli Yağış

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