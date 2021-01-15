Ankara'da, ruhsatsız kahvehanede kumar oynayanlara ceza

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altındağ'da Tatlar Mahallesi Yıkımcılar mevkiinde giriş kısmı ve çevresi inşaat malzemeleriyle kamufle edilen kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kahvehaneye baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 12 kişinin, 2 masada kumar oynadığını belirledi. Kumar oynayan 12 kişiye, 1593 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten yaptırım uygulandı. Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen kahvehane, Altındağ Belediyesi tarafından mühürlenerek kapatıldı.