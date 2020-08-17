Ankara’da ‘pes’ dedirten olay! Annesinin kartıyla bindi, fark eden şoföre saldırdı

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Ankara’da özel halk otobüsü (ÖHO) şoförü Adnan Yaramış, annesinin engelli kartıyla otobüse binen yolcuyu fark ederek kartına el koydu. Kartı geri alamayan şahıs, şoför Yaramış’a saldırdı. Yaramış şahsı karakola teslim ederken, olay otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı.

Adnan Yaramış, 203-154 İncirli-Sokullu hattında 15 Ağustos Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen olayı şöyle anlattı:

FARK ETTİM KİMLİK SORDUM

“Yolcuyu Ulus’tan aldım, kartını okuttu şüphelendim. 'Kimlik görebilir miyim?' dedim, kimliğini çıkarıp gösterdi. Kendi kimliğiyle kullandığı kart birbirini tutmuyordu, annesinin engelli kartını kullandığını fark ettim. 'Buna el koymak zorundayım' dedim, o da ‘kartımı ver ineceğim’ dedi. Veremeyeceğimi söylediğimde üstüme yürümeye kalktı, kolumu tuttu oturduğum kısma vurmaya çalıştı. Diğer yolcular da araya girdi.

POLİSE GÖTÜRÜP TESLİM ETTİM

Opera’daki polis karakoluna otobüsü çektim. Polis geldi aldı götürdü bende gittim. Komisere durumu anlattım, komiser de ‘Sen yolcuları mağdur etme devam et, biz hakkında gerekli işlemi yaparız’ dedi. Kartı vermedim, tutanak tuttuk belediyeye teslim edeceğiz. Onun bir cezası var uygulanacak. Serbest binişlerle alakalı her gün çok sayıda böyle suistimalle karşılaşıyoruz. Belediyenin buna kalıcı bir çözüm sağlaması lazım.''

FOTOĞRAFLI VALİDATÖR SİSTEMİ TALEBİ

Aynı otobüs hattında benzer bir olay geçtiğimiz şubat ayında da meydana gelmişti. Durak başkanı da olan ÖHO şoförü Özkan Tuncay, bir yolcunun başkasına ait engelli kartıyla biniş yaptığını fark edip karta el koymuş, tepki gösteren vatandaş, kartı geri alamayınca şoförün cep telefonunu alarak karta karşılık takas yapmıştı. Benzer suistimallerin son günlerde arttığına dikkat çeken durak başkanı Tuncay, “Şoförlerimiz denetliyor sürekli kavga gürültü yaşanıyor. Otobüslere ‘kartlarınızı fotoğraflarının gözükeceği şekilde validatöre okutunuz, istenildiğinde kimlik gösteriniz yazısı’ astık. Serbest binişte suistimale bir çözüm bulunması lazım. Cezai yaptırımın artması lazım. Kart okutulurken kart sahibinin fotoğrafının validatörde görüleceği bir sistem de uygulanabilir” dedi.



Özel halk otobüsü (ÖHO) şoförü Adnan Yaramış