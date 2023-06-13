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Ankara'da patlamada şehit olan işçilere son veda

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#Ankara#Elmadağ#MKE
Ankarada patlamada şehit olan işçilere son veda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 15:22

Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'ndaki patlamada şehit olan 5 işçiden, Mehmet Kutlu (51), İhsan Küçükerdem (27) ve İbrahim Özdemir (24), Elmadağ ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda 10 Haziran'da meydana gelen patlamada işçiler Mehmet Kutlu, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem, Ahmet Ünal ve Fırat Elverir, şehit oldu. 5 işçi için bugün çalıştıkları fabrikada tören düzenlendi. Basına kapalı gerçekleşen törenin ardından, Fırat Elverir'in cenazesi Mamak, Ahmet Ünal'ın cenazesi Sincan ilçesine gönderildi.

Ankarada patlamada şehit olan işçilere son veda

Mehmet Kutlu, İhsan Küçükerdem ve İbrahim Özdemir için ise Elmadağ ilçesinde Seğmenler Meydanı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, şehitlerin aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Ankarada patlamada şehit olan işçilere son veda

Mehmet Kutlu...

Cenazede işçilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Türk bayraklarına sarılı işçilerin tabutlarına sarılan yakınlarını polisler teselli etmeye çalıştı.

Ankarada patlamada şehit olan işçilere son veda

İbrahim Özdemir...

Mehmet Kutlu'nun kızı Burcu Kutlu, babasının tabutuna sarılıp, öperek gözyaşı döktü. Öğle kılınan cenaze namazlarının ardından işçiler için helallik istendi. İşçilerin cenazeleri, daha sonra gözyaşları arasında Elmadağ Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA)

Ankarada patlamada şehit olan işçilere son veda

İhsan Küçükerdem...

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#Ankara#Elmadağ#MKE

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