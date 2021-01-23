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Gündem
Ferhat EKİNCİ / ANKARA,(DHA)-
Haber Giriş: 23.01.2021 - 08:01 | Son Güncelleme:

Ankara'da otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi: 3 gözaltı

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Ankara'da otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi: 3 gözaltı
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Ankara'da otomobil hırsızlığı çetesine yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı.

Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, Keçiören'de otomobil hırsızlığı yapan, çaldıkları otomobil ve taksilerin camını kırarak içerisindeki teyp, para ve değerli malzemeleri çalan çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 8 ayrı suça karışan çete üyelerine yönelik, polis ekiplerinin yaptığı 35 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu K.K., E.Y ve K.K isimli şüphelilerin, çaldıkları otomobilleri bir süre sonra terk ettikleri belirlendi. Polis ekiplerince yapılan saha çalışması sonucu ikametleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerden E.Y, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ankarada otomobil hırsızlığı çetesi çökertildi: 3 gözaltı

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