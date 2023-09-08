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Ankara'da, ortağı Levent İşçen'i öldüren şüpheli tutuklandı

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#Ankara#Polis#Cinayet
Ankarada, ortağı Levent İşçeni öldüren şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 17:11

Ankara'da anlaşmazlık yaşadığı ortağı Levent İşçen'i tabanca ile vurarak öldüren O.Ş. tutuklandı.

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Olay, önceki gün Çankaya ilçesinde Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi'nde meydana geldi. Levent İşçen, eşi ile ofisinin bulunduğu binadan çıkıp, aracına binerken para konusunda anlaşmazlık yaşadığı ortağı O.Ş. yanına geldi. O.Ş., tartıştığı İşçen'i tabancayla başından vurup, öldürdü. Kaçan O.Ş. ve yanındaki arkadaşı S.K. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

'SİLAH, BOĞUŞMA ESNASINDA PATLADI'

Savcılık ifadesinde; Konya'dan Ankara'ya geldiğini belirten O.Ş., Levent İşçen ile aralarında alacak mevzusu olduğunu ileri sürerek, "25-30 milyon lira kadar alacağım vardı. Paramı istemek için geldim. Ofisin önünde beklemeye başladım. Levent İşçen, ofisten çıkıp aracına bindi, yanında eşi de vardı. Yanlarına gidip, konuştum; ancak paramı vermek istemedi. Uzun yıllardır beni oyalıyordu. Levent İşçen, silah olan elimi tutunca boğuşma yaşandı. Silah, boğuşma esnasında patladı. Bilerek ateş etmedim" dedi. O.Ş. ile arkadaşı S.K., çıkarıldıkları hakimlikçe 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)

 

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#Ankara#Polis#Cinayet

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